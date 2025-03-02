القاهرة: خطة إعمار غزة انتهت وستعرض للتصويت في "القمة الطارئة"

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الأحد، الانتهاء من صياغة خطة إعادة إعمار غزة، وأنها ستعرض للتصويت في القمة العربية الطارئة.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويكا: "أنهينا صياغة خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وستعرض على القمة العربية الطارئة الثلاثاء المقبل".

وأضاف عبد العاطي أن الخطة "لن تعرض على أي طرف أجنبي قبل إقرارها من القمة العربية الطارئة".

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن مصر ستواصل جهودها المكثفة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واعتبر عبد العاطي أن "استخدام المساعدات سلاحا للعقاب الجماعي والتجويع في غزة أمر غير مقبول وغير مسموح به"، وذلك تعليقا على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بوقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق غزة انتهت السبت، وتسعى إسرائيل إلى تمديدها بينما تصر حماس على بدء المرحلة الثانية، التي تعني فعليا إنهاء الحرب.