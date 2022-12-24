القاعدة تنشر مقطع فيديو تزعم أنه بصوت الظواهري

شفق نيوز/ ذكر موقع سايت الذي يرصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت أن تنظيم القاعدة نشر فيديو مدته 35 دقيقة يزعم أنه بصوت زعيمه أيمن الظواهري الذي "قُتل" في غارة أميركية في أغسطس/ آب 2022.

وأشار الموقع إلى أن التسجيل غير مؤرخ، ولم يشر النص بوضوح إلى إطار زمني محدد لتوقيت تسجيله.

وقُتل الظواهري في غارة أميركية بأفغانستان، في أكبر ضربة للجماعة المتشددة منذ مقتل مؤسسها أسامة بن لادن عام 2011.

وظل الظواهري مختبئا لسنوات، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن عملية تحديد مكانه وقتله كانت نتيجة عمل "دقيق و دؤوب ومثابر" من جانب وكالات مكافحة الإرهاب والمخابرات.

ولم تعين القاعدة خليفة له. لكن خبراء يعتبرون سيف العدل، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية وعضو رفيع المستوى في القاعدة، أبرز المرشحين لخلافته.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.