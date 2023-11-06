القاضي يوبخ ترامب: كن دقيقاً واختصر الإجابة

شفق نيوز / وبخ القاضي آرثر إنغورون، في جلسة استماع، يوم الاثنين في نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرات عدة بسبب إجاباته المطولة وتصريحاته السياسية.

وطرح القاضي، أسئلة على ترامب حول أنشطة منظمته والمستندات المالية الخاصة بالسنوات الماضية.

وأثناء الجلسة، قال ترامب: "القاضي يحكم دائما ضدي"، ورد عليه إنغورون بالقول: "هذا المكان ليس للاحتجاج السياسي، بل قاعة محكمة".

وطلب القاضي من ترامب الإجابة عن الأسئلة بـ "نعم" أو "لا" عندما لا يتطلب الجواب أكثر من ذلك. ونظرت المحكمة في نيويورك اليوم في دعوى مدنية ضد ترامب، بسبب مبالغته في تقدير قيمة أصوله.

وصرح ترامب مرة أخرى أن تقييم المحكمة لممتلكاته في مارالاغو قّلل من قيمته وأن قيمته لا تبلغ 18 مليون دولار، بل 50-100 مرة أكثر.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، في وقت سابق، إن ترامب ضخم قيمة أصوله على مدى 10 سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار.

وتعتقد أن ترامب لجأ إلى عملية احتيال مماثلة للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وآخر في شيكاغو.