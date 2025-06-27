الفيضانات والعواصف تودي بحياة 11 شخصاً في باكستان

شفق نيوز - إسلام أباد

لقي 11 شخصاً، يوم الجمعة، حتفهم جراء العواصف والفيضانات بمناطق متفرقة في باكستان وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية الباكستانية بهطول المزيد من الأمطار.

ووفقاً لوسائل إعلام باكستانية، فقد تم الإبلاغ عن تسجيل عدد من الوفيات إثر الأمطار الغزيرة والرياح القوية والعواصف الترابية على عدة مناطق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات جديدة بهطول أمطار موسمية ورياح قوية وعواصف ترابية على عدة مناطق، محذرة من احتمال حدوث فيضانات.

وكانت فيضانات كارثية قد تعرضت لها باكستان خلال موسم الرياح الموسمية في يوليو عام 2023 قد تسببت في أضرار جسيمة قدرتها وزارة المالية بـ 40 مليار دولار.