الفلوجة والموصل مثالاً.. جنرال أمريكي يوجه نصيحة لإسرائيل قبل اجتياح غزة

شفق نيوز / حذر القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية في العراق، جوزيف فوتيل، يوم الأربعاء، إسرائيل التي تستعد لشن هجومها البري على غزة، من حرب الأنفاق الي تستخدمها حركة حماس.

وكتب فوتيل، في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست": "أثناء خدمتي في الجيش في يناير 2019 في أفغانستان والعراق وسوريا طوّرت احتراما لسعة الحيلة المبتكرة للمقاتلين المتحمسين وصعوبة هزيمتهم، وبصفتي القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، قمت بزيارة إسرائيل بشكل غير رسمي، وحدثني المسؤولون الإسرائيليون حول مخاوفهم الأمنية".

وقال الجنرال الأمريكي، إن "أثناء تلك الزيارة تم إنزالي إلى نفق لحزب الله داخل الحدود الإسرائيلية، وأمضينا في استكشاف النفق حوالي 10 دقائق، لقد كان عملا هندسيا مثيرا للإعجاب؛ حيث كان بإمكاني التحرك بسهولة، وكانت الأسقف والجدران محصنة بالخشب السميك مما أعطاني إحساسا بالأمان والديمومة".

وأضاف أن "القوات الأمريكية واجهت أجهزة متفجرة مرتجلة في العراق، مما يعني أن الجماعات الشبيهة بحماس تدقق في نقاط ضعف الخصم وتسخّر التكنولوجيا والمواد المتاحة لتحقيق أهدافها ببراعة".

وأشار فوتيل، إلى أن "بعد أن قصفت إسرائيل غزة وطوقتها بالدبابات بمساعدة الهجمات الجوية العنيفة، جاءت المرحلة الأصعب وهي الاقتراب من معاقل حماس، وستكون الأمور شديدة التعقيد والإرهاق عند التعامل مع شبكة الأنفاق".

وأوضح أن "هذه الأنفاق هي مراكز القيادة والإمداد والأسلحة، ووجود مئات الرهائن داخل الأنفاق سيحدّ من قدرة الجيش على الحركة، وسيمتلئ الفضاء المعلوماتي بأخبار الرهائن والمدنيين الفلسطينيين، كما حصل في المشاهد المروّعة بعد قصف مخيم جباليا، فأخبار سقوط المدنيين تنتشر كالنار في الهشيم وتؤجّج المشاعر".

وتابع فوتيل: "لقد تعلّمت الولايات المتحدة في الفلوجة والموصل والرقة، أن استخدام التكنولوجيا قد يخفف من الأضرار على المدنيين لكنه لا يمنعها"، حاثاً الجيش الإسرائيلي على التعامل مع هذا التحدي الكبير كي يستطيع الحفاظ على الدعم الدولي.