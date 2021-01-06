الفقر المدقع يرتفع عالمياً والأمم المتحدة تحذر

شفق نيوز/ حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، من أن استمرار التراجع الاقتصادي سيدفع بـ27 مليون إنسان إلى الفقر المدقع، مؤكداً أن مستوى الفقر ارتفع عالمياً لأول مرة منذ عقدين من الزمن.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الحفاظ على السلام والاستقرار عقد عبر الفيديو، إن مستوى الفقر المدقع في عام 2020، ارتفع عالميا لأول مرة منذ 22 عاما، بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى تفاقم عدد من الاتجاهات السلبية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تراجع النشاط الاقتصادي في ظل وضع هش ووسط الصراع إلى دفع من 18 مليونا إلى 27 مليون شخص إضافي، في براثن الفقر.