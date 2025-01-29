الفصائل توافق على تنصيب الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية بسوريا

شفق نيوز/ كشفت وكالة "سانا" السورية للأنباء، مساء الأربعاء، عن موافقة الفصائل المسلحة السورية، على تنصيب أحمد الشرع، رئيساً للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وذكرت "سانا" أن فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية، أعلنت موافقتها خلال فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية وسط حضور موسع، على تنصيب أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية.

هذا وألقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، خطاباً أمام مجموعة من القادة العسكريين في فصائل قوى الثورة السورية، بحسب الوكالة، قال فيه، إن "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى، فكما عزمنا في السابق على تحريرها فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".

وحدد الشرع، أولويات سوريا اليوم بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.

وبحسب معلومات موقع "عنب بلدي"، من المتوقع حل "هيئة تحرير الشام" التي كان يقودها الشرع، وكانت رأس حربة في عمليات "درع العدوان" التي انتهت بإسقاط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول.

كما وردت معلومات من حسابات مقربة من "هيئة تحرير الشام" عن إعلان دستوري متوقع، وهو ما غاب منذ وصول فصائل المعارضة إلى سدة الحكم في دمشق.

من جانبه كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، عن هوية ونهج وأبرز أهداف سياسة الخارجية في الفترة الحالية والمقبلة، مؤكداً انتهاج سياسة طمأنة الخارج في المقام الأول.

وقال الشيباني: "نجحنا في رسم هوية سورية لائقة تعبر عن تطلعات شعبنا، وتؤسس لبلد يقوم على الحرية والعدل والكرامة، ويشعر فيه الجميع بحب الوطن والانتماء والبذل والتضحية".

وأضاف: "تنتهج سوريا في خضم هذه التحديات الحالية سياسة خارجية هادفة ومتعددة الأبعاد، في سياق طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل شعبنا في الداخل والخارج".

وأكد الشيباني، أن "الهدف الأساس للسياسة السورية الخارجية هو المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية".

وتابع: "في المنطقة العربية على وجه الخصوص، تعاني منطقتنا إرثا مثقلا بالنزاعات، وسنحاول في سياستنا الخارجية أن نعمل على خفض هذا التوتر وإرساء السلام وصولا لأن تقود سوريا دورا فاعلا في ذلك المسعى".

وأردف قائلاً: "تنتهج سوريا سياسة طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل شعبنا، كما تولي أهمية خاصة لروابطها العربية، وتستمر في تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، وتواصل مسيرتها بحزم وإصرار، وترسم صورة قوية تزداد فاعليتها في السياسة الخارجية عبر شراكات جديدة".

وأكمل الشيباني قائلاً: "تمكنا من الحصول على استثناءات وتعليق عقوبات أمريكية وأوروبية"، مؤكداً أن "تعليق العقوبات من الجانبين الأمريكي والأوروبي سيعود بالنفع ويشجع على دعم لبلدنا"، حسب قوله.