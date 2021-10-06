الفصائل الموالية لإيران في سوريا تتلقى شحنة أسلحة جديدة عبر العراق

شفق نيوز/ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاربعاء، عن وصول شحنة جديدة من الأسلحة الإيرانية إلى الفصائل الموالية لطهران، عبر الأراضي العراقية.

وقال المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن مصادر في مناطق نفوذ الإيرانيين غرب الفرات، أبلغته بوصول شحنة أسلحة جديدة إلى سوريا قادمة من العراق، حيث دخلت الشحنة في ساعات متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، عبر معابر غير شريعة تستخدمها الفصائل التابعة لإيران.

وبين ان الشحنة توجهت إلى الميادين بريف دير الزور الشرقي، ومنها إلى قلعة الرحبة الأثرية بأطراف المدينة، حيث جرى تخزينها داخل أحد سراديب القلعة كما جرت العادة، مضيفا أن الشحنة الجديدة تضم صواريخ إيرانية قصيرة المدى ومنصات لإطلاق هذه الصواريخ.

وذكر المرصد أنه من النادر أن يتم إدخال شحنات أسلحة في ساعات متأخرة من الليل، إذ كانت تدخل الشحنات في الصباح في معظم الأوقات.

واشار المرصد السوري نشر في 25 ايلول/ سبتمبر الماضي، إلى أن الحرس الثوري الإيراني، قام بنقل صواريخ إيرانية الصنع من طراز "بركان اتش2" من مخزن للسلاح تابعه بالقرب من منطقة الشبلي الآثرية ببادية الميادين شرقي دير الزور، ونقلها عبر شاحنات بحراسة مشددة إلى مناطق ونقاط تمركز الفصائل التابعة لإيران في منطقة معدان بريف الرقة الشرقي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب العملية هذه، فيما إذا كانت تندرج تحت التجهيزات المستمرة من قبل تلك الفصائل لاستهداف قواعد ومواقع التحالف شرق الفرات أم لأسباب أخرى.

كما نشر المرصد في 31 آب/ أغسطس الماضي، أن شحنة صواريخ من نوع أرض – أرض متوسطة المدى، دخلت صباحاً من العراق واتجهت إلى مواقع الفصائل الإيرانية في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الصواريخ مكتوب عليها باللغة الفارسية "بركان – اتش2" جرى إدخالها عبر شاحنات لنقل الخضار.