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الفصائل الموالية لتركيا تنسحب من قرية مشيرفة بعد قتل وجرح العشرات منهم

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-22T11:26:16+0000
الفصائل الموالية لتركيا تنسحب من قرية مشيرفة بعد قتل وجرح العشرات منهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع من قوات سوريا الديمقراطية، بانسحاب الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة من قرية مشيرفة في الريف الشرقي لريف عيسى.

وأبلغ المصدر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أنّ نتيجة للقصف المكثف على محور قرية مشيرفة من قبل قواتهم مساء يوم أمس انسحبت ثلاثة مجموعات من الفصائل التابعة لتركيا من محور القرية بعدما تكبدت خسائر فادحة في العدة والأرواح.

وأضاف المصدر؛ أنّ نحو 20 قتيلاً وجريحاً من هذه الفصائل سقطوا ليلة أمس في محور قرية مشيرفة مما اضطروا للانسحاب من القرية.

ولفت إلى أن في هذه الأثناء تشهد محاور القتال في الريف الشرقي لبلدة عين عيسى بالتحديد قرى جهبل ومشيرفة قصفاً متقطعاً من قبل الفصائل الموالية لتركيا فيما ترد قوات "قسد" على مصدر النيران دون إحراز أي تقدم على الأرض لكلا الطرفين.

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