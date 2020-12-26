الفصائل الموالية لتركيا تقصف ريف منبج ومقتل 5 مدنيين في حماة

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري بقصف الفصائل الموالية لتركيا يوم السبت ريف منبج شمال شرقي سوريا، دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال مصدر من قوات مجلس منبج العسكري لوكالة شفق نيوز إنّ "الفصائل الموالية لتركيا قصفت بالصواريخ قرى أم جلود وعرب حسن والصيادة في الريف الشمال الشرقي لمدينة منبج والواقعة تحت سيطرة مجلس منبج العسكري دون وقوع خسائر بشرية".

وأضاف المصدر أنّ "قرية الصيادة تعرضت يوم الخميس الماضي لقصف مكثف من قبل هذه الفصائل، وردت عليها قوات مجلس منبج العسكري".

وفي سياق متصل في الشأن السوري، قتل خمسة مدنيين جراء استهداف قوات النظام السوري لجرار زراعي بصاروخ موجه في قرية "الزقوم" التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا في سهل الغاب شمال غرب حماة.

وقالت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، إنّ قوات النظام التي تتمركز في قرية "طنجرة" استهدفت بصاروخ مضاد للدروع من نوع "كورنيت" الجرار، ما أسفر عن احتراقه وتفحم جثث الضحايا.

وفي السياق ذاته، قتل عنصر من قوات النظام وأصيب اثنان آخران، جراء الاشتباكات والاستهدافات المتبادلة مع الفصائل الموالية لتركيا، على محور جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وفق المصادر المحلية.

كما قصفت قوات النظام قرى سلور وقرة عمر ومواقع أخرى في جبل التركمان وأدت لتدمير بعض المواقع العسكرية لهذه الفصائل، دون معرفة الخسائر البشرية.

وأضافت مصادر مطلعة أنّ القوات التركية استقدمت مساء يوم أمس رتلا عسكريا جديدا إلى مواقعها ضمن منطقة خفض التصعيد ويضم أكثر من 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية.