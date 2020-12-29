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الفصائل الموالية لتركيا تعتقل 30 شخصاً في "سري كانيه" بسوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-29T17:00:48+0000
الفصائل الموالية لتركيا تعتقل 30 شخصاً في "سري كانيه" بسوريا

شفق نيوز/ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، عن قيام الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بحملة مداهمات خلال الـ72 ساعة الماضية واعتقلت أكثر من 30 شخصاً في ريف الحسكة.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الفصائل الموالية لتركيا تواصل حملة المداهمات والاعتقالات في مدينة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق "نبع السلام" بريف الحسكة، وقامت لغاية الآن باعتقال أكثر من 30 شخصاً.

وأشار إلى أن هذه الحملة رافقتها انتهاكات لحرمة المنازل، واعتقالات بطرق غير أخلاقية، بينما تدعي الفصائل الموالية لتركيا، بأن الاعتقالات تطال المتهمين بالسطو والسرقة والخطف.

وكان المرصد السوري قد وثّق في 27 كانون الأول الجاري، إصابة 4 من أهالي مدينة رأس العين بجروح متفاوتة، برصاص عناصر الشرطة الموالية لتركيا، خلال تظاهرة للأهالي، رفضاً لانتهاكات الفصائل الموالية لتركيا، وسرقة محطات تحويل الكهرباء والشبكة الكهربائية التي أدت إلى حرمان الأهالي منها، في حين واجهت قوات الشرطة المظاهرة وجرى اشتباك مع الأهالي، قبل أن تفرق المظاهرة بإطلاق النار على المتظاهرين بشكل مباشر.

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