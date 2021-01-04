الفصائل الموالية لتركيا تعاود قصف ريف عين عيسى

شفق نيوز/ عاودت الفصائل الموالية لتركيا، يوم الاثنين، قصف ريف عين عيسى بالمدفعية الثقيلة، دون التمكن من حصر الخسائر المادية والبشرية.

وابلغ مصدر عسكري من قوات سوريا الديمقراطية مراسل شفق نيوز؛ أنّ الفصائل الإسلامية التابعة لتركيا عاودت قصفها بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون لأطراف بلدة عين عيسى.

وأوضح المصدر؛ أنّ القصف استهدف مخيم عين عيسى وقرية معلق في الريف الشمالي الشرقي للمدينة وتسبب بأضرار مادية في ممتلكات المدنيين دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية فيما لايزال القصف المتقطع متواصلاً منذ ساعات الصباح.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا قصفت يوم أمس قرى هوشان والخالدية في الريف الشمالي الغربي إضافة لقصف أطراف الطريق الدولي M4 فيما سقطت ثلاث قذائف داخل مركز البلدة وأدت لجرح امرأة تدعى لطيفة الشداد 45 عاماً وشاب يدعى قصي حسن 23 عاما وطفلة أخرى، وسط حركة نزوح شهدتها البلدة باتجاه المناطق الأمنة شمالي الرقة.