الفصائل العراقية تعلن قصف شمال اسرائيل وتتوعد بالتصعيد

شفق نيوز/ أعلنت ما يعرف بـ"المقاومة الاسلامية في العراق"، مساء الجمعة، مهاجمة هدف عسكري شمال إسرائيل.

وذكر بيان للفصائل العراقية، أن الهجوم تم عبر الطيران المسيّر.

وأضاف أنها "مستمرة في عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتأتي هذه الهجمات عقب تصريح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مساء الأربعاء قال فيه "إن قادة الفصائل ملتزمون بالاتفاق مع رئيس الحكومة العراقية وأنهم ليسوا بصدد خلق حالة قد تؤدي إلى الحرب على العراق وأن الفصائل أعطوا وعدا لرئيس الحكومة بأن لا يتحركوا في مجال يؤدي إلى رد فعل قوي على العراق".