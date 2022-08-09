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الفدرالي يفتش مقر ترامب والأخير يرد: يحاولون منعي من الترشح للرئاسة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-09T06:18:43+0000
الفدرالي يفتش مقر ترامب والأخير يرد: يحاولون منعي من الترشح للرئاسة

شفق نيوز / داهم عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي، اليوم الثلاثاء، مقر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما رد الأخير بأن المداهمة تأتي كجزء من محاولة "منعه من الترشح" مجددا" لرئاسة الولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة ان "عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) داهموا منتجع "مار إيه لاغو" الذي يملكه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، تنفيذا لأمر تفتيش، كجزء من تحقيق في التعامل مع الوثائق الرئاسية، بما في ذلك الوثائق السرية، التي ربما تم نقلها من البيت الأبيض".

من جهته قال الرئيس الأمريكي السابق لشبكة (CNN) الامريكية ان "مكتب التحقيقات الفدرالي أمر بتفتيش المنتجع الخاص بي، مار إيه لاغو، في بالم بيتش بولاية فلوريدا".

وأضاف ترامب في بيان له إن "منزلي حاليًا تحت الحصار، مداهم ومسيطر عليه من قبل عدد كبير من وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي"، مبينا انه "بعد العمل والتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، فإن هذه المداهمة غير المعلنة على منزلي لم تكن ضرورية أو مناسبة".

وتابع ترامب إنه "حتى أنهم اقتحموا خزانتي"، وقارن ذلك بـ "ووتر غايت" معاكسة، وحافظ على فكرة أنه جهد لمنعه من الترشح للرئاسة في عام 2024".

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