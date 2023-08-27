الفحوص الجينية تعطي "الرد القاطع".. بريغوجين قُتل بتحطم الطائرة

شفق نيوز/ ذكرت لجنة التحقيق الروسية، الأحد، أن نتائج الاختبارات الجينية أكدت هويات الأشخاص الـ10 الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة خاصة، الأربعاء الماضي، وأن من بينهم مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية، بأن هويات الأشخاص الـ10 "تتطابق مع الأسماء الموجودة في قائمة ركاب الرحلة".

وكانت اللجنة قد أعلنت، الجمعة، العثور على جثث الضحايا، إضافة إلى الصندوقين الأسودين للطائرة.

وقالت على تلغرام: "تم العثور على جثث القتلى الـ10 في مكان حادث (تحطم) الطائرة. يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. ضبط المحققون مسجلي الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان".

ولم يكشف المحققون الفرضيات التي يعملون عليها، أو الأسباب المحتملة للحادث، والتي قد تشمل زرع قنبلة على متن الطائرة، كما تشير تقديرات المخابرات الأميركية الأولية، أو إصابتها بصاروخ أرض-جو، أو ارتكاب ربانها خطأ.

ونفى الكرملين، الجمعة، ضلوعه في الحادث، معتبرا أن ذلك "كذب محض"، وذلك بعد أن اتجهت أصابع الاتهام إلى موسكو بشأن قتل بريغوجين، على خلفية محاولة تمرده الفاشلة على الجيش الروسي في يونيو الماضي.