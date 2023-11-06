الفائزة بـ"بنوبل للسلام" تضرب عن الطعام في أحد السجون الإيرانية

شفق نيوز / بدأت الناشطة الإيرانية، نرجس محمدي، الفائزة بجائزة نوبل السلام، لعام 2023، إضرابا عن الطعام في السجن احتجاجا على نقص الرعاية الطبية التي توفَّر للسجناء وإلزام النساء بوضع الحجاب.

ومنحت لجنة نوبل جائزة نوبل للسلام لمحمدي (51 عاما) في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "لكفاحها ضد قمع النساء في إيران ونضالها من أجل حقوق الإنسان والحرية للجميع".

وقالت عائلتها في بيان: "أبلغت نرجس محمدي اليوم (الاثنين) في رسالة من سجن إوين أسرتها بأنها بدأت إضرابا عن الطعام قبل ساعات..نحن قلقون على وضعها الجسدي وصحتها".

وأضافت العائلة في بيانها أن "نرجس بدأت إضرابا عن الطعام اليوم احتجاجا على أمرين: سياسة الجمهورية الإسلامية في تأجيل وتجاهل توفير الرعاية الطبية للسجناء المرضى... وسياسة الحجاب الإلزامي للنساء الإيرانيات".

وتقبع محمدي التي أوقفت وأدينت مرات عدة، منذ عام 2021، في سجن إوين في طهران، وأعلنت عائلتها الخميس الماضي، أن إدارة السجن رفضت نقل الناشطة التي تعاني مشكلات في القلب والرئتين إلى مستشفى خارج السجن لأنها رفضت تغطية رأسها، وبحسب فحص أجراه طبيب في السجن، تحتاج محمدي إلى دخول المستشفى بشكل طارئ، وفق العائلة.

وفي تصريح قوي داعم لمحمدي، قالت رئيسة اللجنة النرويجية لجائزة "نوبل"، بيريت ريس-أندرسن، إن اللجنة "تشعر بقلق بالغ" حيال وضع محمدي الصحي.

وقالت: "إن اشتراط ارتداء السجينات الحجاب من أجل دخول المستشفى هو أمر غير إنساني وغير مقبول أخلاقيا".

وأضافت: "يعكس بدء نرجس محمدي لإضراب عن الطعام خطورة الوضع"، حاثة السلطات الإيرانية على تزويد نرجس محمدي وغيرها من السجينات بكل الرعاية الطبية التي قد يحتجن إليها.

من جهته، أعرب "نادي القلم الدولي" لحرية التعبير عن "قلقه البالغ" بشأن الحالة الصحية لمحمدي، مضيفا أنه "يحمل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياتها لخطر جسيم".

وتابع: "يجب ألا تكون نرجس محمدي في السجن في المقام الأول"، داعيا إيران إلى أن تفرج عنها "فورا" وتنقلها "بشكل عاجل إلى مستشفى لتلقي العلاج الطبي".