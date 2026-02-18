الفاتيكان يرفض الانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة

شفق نيوز- الفاتيكان

أعلن كبير دبلوماسيي الفاتيكان، أن البابا لاون الرابع عشر لن ينضم إلى "مجلس السلام" الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة إعمار غزة، وذلك بعد شهر من توجيه الدعوة للانضمام إلى المجلس.

وقال الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة الكرسي الرسولي، للصحفيين إنهم لن يقبلوا الدعوة قائلاً إنهم شعروا "بالحيرة" إزاء بعض نقاط الخطة وأن "قضايا حاسمة" بحاجة إلى حل.

وقال الكاردينال إن أحد مخاوف الفاتيكان "هو أنه على المستوى الدولي، ينبغي أن تكون الأمم المتحدة هي الجهة التي تدير هذه الأزمات بالدرجة الأولى. وهذه إحدى النقاط التي أصررنا عليها".

وكان من المقرر أصلاً أن يشرف مجلس الإدارة، الذي سيرأسه ترمب إلى أجل غير مسمى، على إعادة إعمار غزة. إلا أن هدفه توسع منذ ذلك الحين ليصبح هيئة عالمية لحفظ السلام.

وجاءت تعليقات بارولين بعد حضوره فعالية مع الحكومة الإيطالية للاحتفال بذكرى اتفاقيات لاتران، التي أنشأت مدينة الفاتيكان كدولة ذات سيادة منذ ما يقرب من قرن من الزمان.

في حين صرحت إيطاليا والاتحاد الأوروبي بأنهما يخططان لحضور المجلس بصفة مراقبين، قال الكاردينال إن الفاتيكان لن "يشارك في مجلس السلام بسبب طبيعته الخاصة، والتي من الواضح أنها ليست طبيعة الدول الأخرى".

وليست الفاتيكان الدولة الوحيدة التي رفضت الدعوات، فبريطانيا وفرنسا والنرويج لم تُوقع على أي دعوة. وقد أعرب دبلوماسيون ومسؤولون وقادة عالميون عن مخاوفهم بشأن توسيع صلاحيات مجلس الإدارة، ورئاسة ترمب غير محددة المدة، والضرر المحتمل الذي قد يلحق بعمل الأمم المتحدة.

وجعل البابا لاون الرابع عشر، أول بابا مولود في الولايات المتحدة، صنع السلام محوراً أساسياً في بابويته، محذراً الشهر الماضي في خطاب دبلوماسي هام من أن "الحرب عادت إلى الواجهة".

وشدد لاون على أن الأمم المتحدة "يجب أن تضطلع بدور محوري" في معالجة النزاعات، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية القانون الإنساني.

وانتقد البابا سياسات ترمب بشأن الهجرة، في حين أن إصرار البابا على القانون الدولي الإنساني يتناقض مع رئيس قال لصحيفة "نيويورك تايمز" في كانون الثاني/ يناير إنه يشعر بأنه مقيد فقط بـ"أخلاقه الخاصة" بينما يتجاهل القانون الدولي ونظام ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه الأول في واشنطن يوم غد الخميس.