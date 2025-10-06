الفاتيكان في "أقوى إدانة": إسرائيل ترتكب مجزرة مستمرة بغزة

شفق نيوز- الفاتيكان

وجه كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان، يوم الاثنين، واحدة من أقوى إدانات الكنيسة الكاثوليكية حتى الآن للحرب بين إسرائيل وحماس، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي يرتكب "مذبحة مستمرة" في غزة.

وأدلى الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الكرسي الرسولي، بهذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة الفاتيكان "لوسيرفاتوري رومانو" عشية الذكرى الثانية لهجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023 التي شنتها حماس على التجمعات السكانية الإسرائيلية.

ووصف بارولين تلك الهجمات بأنها "مذبحة لا إنسانية"، وحذر من "سرطان" تنامي معاداة السامية، وقال إن "الشر" الذي أدى إلى الهولوكوست (الإبادة النازية لليهود) يجب ألا "ينهض من جديد".

لكن الكاردينال بيترو بارولين قال إن الجيش الإسرائيلي، في سعيه للقضاء على مقاتلي حماس، "يستهدف السكان العزل إلى حد كبير، الذين دُفعوا بالفعل إلى حافة الهاوية".

وأعرب عن أسفه لأن "المجتمع الدولي، للأسف، عاجز، وأن الدول القادرة بالفعل على ممارسة النفوذ لم تتحرك حتى الآن لوقف المجزرة المستمرة".

وأشار الكاردينال بيترو بارولين إلى أن العديد من الأصوات داخل العالم اليهودي تعارض بشدة "الطريقة التي تعمل بها الحكومة الإسرائيلية الحالية وتستمر في العمل بها في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية".