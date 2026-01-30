الـ CNN: إدارة ترمب درست السيطرة على نفط العراق

شفق نيوز- واشنطن

كشفت مصادر، يوم الجمعة، عن قيام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدراسة النهج الأميركي تجاه موارد النفط في العراق.

وبحسب لشبكة CNN، فإن هذه الدراسة كانت تستعد أواخر العام قبيل إجراء للعملية العسكرية الأميركية للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وخلال إحاطة لوزارة الخارجية الأمريكية أواخر ديسمبر/كانون الأول، كان من بين النتائج الرئيسية التي عُرضت أن شكوك العراقيين في نوايا أميركا أعاقت جهود الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج بسرعة، وفقاً لمصدرين.

ووفقاً لنفس المصادر، فإن انعدام الثقة بالأميركيين كان مرتفعاً للغاية بين العراقيين العاملين في قطاع النفط لدرجة أن التخريب الداخلي أضر بالقدرة على زيادة الإنتاج بسرعة.

وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت بعض عناصر الإحاطة، التي لم تُنشر سابقاً، قد عُرضت مباشرةً على ترمب، الذي لطالما انتقد قرار الولايات المتحدة، كما يقول: "عدم الاحتفاظ بالنفط" في العراق.