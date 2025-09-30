الغموض يكتنف مصيره.. العثور على سفير جنوب أفريقيا في باريس

شفق نيوز- باريس

يكتنف الغموض مصير سفير دولة جنوب أفريقيا لدى فرنسا، نكوسيناثي إيمانويل ناثي مثيثوا، فبعد أن أبلغت زوجته عن اختفائه تم العثور على جثته بالقرب من أحد الفنادق في العاصمة باريس، فيما يجري الحديث عن عملية انتحار.

وأعلنت النيابة العامة في باريس، يوم الثلاثاء، العثور على السفير ناثي مثيثوا، ميتاً خارج الفندق الذي حجز فيه غرفة بالطابق الثاني والعشرين، وقد لاحظت النيابة أن نافذة الغرفة التي "كانت محكمة الإغلاق فُتحت بالقوة".

وأوضحت أن مثيثوا، وهو صديق مُقرب لرئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما ، "عُثر عليه عند أسفل الفندق"، لافتة إلى أنّ قاضياً مناوباً زار موقع الحادث.

وكانت صحيفتا "لو باريزيان" و"لو فيغارو" ذكرتا اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على السفير ميتاً أسفل فندق "حياة"، وهو برج شاهق في بورت مايو غرب باريس.

ورجّحت مصادر مطّلعة على الملف أن تكون الوفاة ناجمة عن انتحار مستندة إلى مؤشرات عدة.

وبحسب أحد هذه المصادر، كان السفير البالغ 58 عاماً يعاني الاكتئاب وقد يكون أقدم على الانتحار.

وكانت زوجة مثيثوا أبلغت عن اختفائه يوم أمس الاثنين، مشيرة إلى أنها "تلقت منه رسالة مقلقة مساء ذلك اليوم"، بحسب النيابة العامة.

وأوكلت مهمة التحقيق إلى وحدة مكافحة الجرائم ضد الأفراد.