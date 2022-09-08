الغموض يخيم على وضع الملكة البريطانية اليزابيث الثانية

شفق نيوز/ قال قصر باكنغهام يوم الخميس إن الملكة إليزابيث الثانية وضعت تحت إشراف طبي لأن الأطباء "قلقون على صحة صاحبة الجلالة"، حيث سافر أفراد من العائلة المالكة على وجه السرعة إلى اسكتلندا ليكونوا مع الملكة البالغة من العمر 96 عامًا.

ورفض القصر الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول خطورة حالة الملكة ، لكن كانت هناك مؤشرات أخرى مقلقة حيث قالت رئيسة الوزراء ليز تراس "الدولة بأكملها ستشعر بقلق عميق من الأخبار" وعبر سياسيون آخرون عن انزعاجهم.

جاء إعلان القصر بعد يوم من إلغاء الملكة اجتماعًا افتراضيًا لمجلس الملكة الخاص عندما نصحها الأطباء بالراحة بعد يوم كامل من الأحداث يوم الثلاثاء ، عندما طلبت رسميًا من تراس أن تصبح رئيسة للوزراء.

وقال متحدث باسم القصر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيًا مع السياسة العرفية: "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح ، فإن أطباء الملكة قلقون على صحة جلالة الملكة وأوصوا بأن تظل تحت إشراف طبي".

"الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال".

الأمير تشارلز ، وريث العرش ، مع زوجته كاميلا ، وشقيقته الأميرة آن ، هم بالفعل مع الملكة في قلعة بالمورال ، مقر إقامتها الصيفي في اسكتلندا.

الأمير وليام ، الابن الأكبر لتشارلز ، في طريقه أيضًا إلى بالمورال ، وكذلك شقيقه الأمير هاري وزوجته ميغان والأمير أندرو وإيرل وكونتيسة ويسيكس. يأتي التجمع في بيت وندسور بعد ثلاثة أشهر فقط من توقف الناس في جميع أنحاء بريطانيا خلال عطلة نهاية أسبوع طويلة للاحتفال بمرور 70 عامًا على تولي الملكة العرش.

بينما كانت حشود من المشجعين يهتفون ويلوحون بالأعلام في الشوارع المحيطة بقصر باكنغهام طوال أربعة أيام من الاحتفالات ، ظهرت الملكة نفسها مرتين فقط على شرفة القصر لتلوح بموضوعاتها.

وقامت إليزابيث بتسليم المهام بشكل متزايد إلى تشارلز وأفراد آخرين من العائلة المالكة في الأشهر الأخيرة حيث تعافت من نوبة COVID-19 ، وبدأت في استخدام عصا وتكافح من أجل الالتفاف.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تروس على تويتر: "تشعر الدولة بأكملها بقلق عميق من الأخبار الواردة من قصر باكنغهام".

واضافت "أفكاري - وأفكار الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة - مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت." ومنذ توليها العرش بعد وفاة والدها في 6 فبراير 1952 ، كانت إليزابيث رمزًا للاستقرار حيث تفاوضت بريطانيا على نهاية الإمبراطورية وفجر عصر المعلومات والهجرة الجماعية التي حولت البلاد إلى مجتمع متعدد الثقافات .

وتتحدث الصحف البريطانية عن خطة حكومة المملكة المتحدة لما سيحدث في الأيام التالية لوفاة الملكة إليزابيث الثانية - التي تحمل الاسم الرمزي لـ"عملية جسر لندن" والتي يكتنفها السرية منذ فترة طويلة.

وتسللت المقتطفات على مر السنين، من الاقتراحات بأن رئيس الوزراء سيتم تنبيهه من خلال مكالمة هاتفية من موظف حكومي يخبره أن "جسر لندن معطل"، اضافة إلى التقارير التي سيتم الإعلان عنها عن الوفاة عبر نشرة إخبارية.

الآن يمكن الكشف عن المدى الكامل للاستعدادات التي قامت بها العائلة المالكة وأمانة بريدجز في مكتب مجلس الوزراء للمرة الأولى وفق سلسلة من الوثائق التي توضح بالتفصيل كيف ستستجيب بريطانيا عندما تتوفى الملكة.