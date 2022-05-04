سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العواصف والسيول تدمر جسراً يربط بين محافظتين سوريتين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-04T20:04:45+0000
العواصف والسيول تدمر جسراً يربط بين محافظتين سوريتين

شفق نيوز/ انهار جسر يربط محافظتي الرقة ودير الزور في سوريا بسبب السيول الجارفة والناجمة عن العاصفة المطرية المستمرة التي تضرب المنطقة الشرقية من البلاد.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن محافظ الرقة عبد الرزاق الخليفة أن هناك ثلاثة جسور على محور طريق الرقة دير الزور، وأن انهيار جسر الشريدة في ريف الرقة الشرقي أدى لقطع الطريق.

وتعهد المحافظ أنه لن تمضي الليلة القادمة إلا ويكون عاد الجسر إلى ما كان عليه سابقا، مشيراً إلى أن هذا الجسر قد وضع ضمن خطة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لإعادة تأهيله في العام الحالي.

وكانت محافظة الرقة استنفرت جميع الآليات في القطاعين العام والخاص في المنطقة للتعامل مع أي طارئ، والآن تنتظر ورشات المحافظة توقف جريان السيول في مكان الجسر لإعادة تأهيل الجسر، حسب الصحيفة.

related

داعش يتبنى عملية مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك ووالده في القامشلي

Date: 2019-11-11 16:34:13
داعش يتبنى عملية مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك ووالده في القامشلي

التحالف الدولي ينسحب من الرقة والطبقة

Date: 2019-10-16 22:56:31
التحالف الدولي ينسحب من الرقة والطبقة

داعش يرتكب مجزرة جديدة في الرقة

Date: 2020-02-21 22:11:10
داعش يرتكب مجزرة جديدة في الرقة

مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار بشأن سوريا

Date: 2021-07-09 16:50:53
مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار بشأن سوريا

طهران تعرض وساطة بين انقر ودمشق

Date: 2020-02-08 15:55:10
طهران تعرض وساطة بين انقر ودمشق

أول تعليق من أردوغان على عملية "نسر الشتاء" في العراق وسوريا

Date: 2022-02-02 13:47:26
أول تعليق من أردوغان على عملية "نسر الشتاء" في العراق وسوريا

اعتقال 5 أشخاص على الأقل خلال محاولتهم عبور الحدود السورية - التركية

Date: 2020-12-08 14:33:28
اعتقال 5 أشخاص على الأقل خلال محاولتهم عبور الحدود السورية - التركية

3 قتلى في هجوم على ناقلة إيرانية قبالة سوريا

Date: 2021-04-24 19:24:01
3 قتلى في هجوم على ناقلة إيرانية قبالة سوريا