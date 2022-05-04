العواصف والسيول تدمر جسراً يربط بين محافظتين سوريتين

شفق نيوز/ انهار جسر يربط محافظتي الرقة ودير الزور في سوريا بسبب السيول الجارفة والناجمة عن العاصفة المطرية المستمرة التي تضرب المنطقة الشرقية من البلاد.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن محافظ الرقة عبد الرزاق الخليفة أن هناك ثلاثة جسور على محور طريق الرقة دير الزور، وأن انهيار جسر الشريدة في ريف الرقة الشرقي أدى لقطع الطريق.

وتعهد المحافظ أنه لن تمضي الليلة القادمة إلا ويكون عاد الجسر إلى ما كان عليه سابقا، مشيراً إلى أن هذا الجسر قد وضع ضمن خطة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لإعادة تأهيله في العام الحالي.

وكانت محافظة الرقة استنفرت جميع الآليات في القطاعين العام والخاص في المنطقة للتعامل مع أي طارئ، والآن تنتظر ورشات المحافظة توقف جريان السيول في مكان الجسر لإعادة تأهيل الجسر، حسب الصحيفة.