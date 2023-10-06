"العمليات التركية مستمرة".. فيدان وبلينكن يبحثان "فض الاشتباك" بين قوات البلدين في العراق

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة تخلي واشنطن عن العمل مع تنظيم "واي بي جي" الإرهابي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين اليوم الجمعة، بحسب بيان لوزارة الخارجية التركية.

وأوضح البيان أن فيدان شدد على ضرورة تخلي الولايات المتحدة عن العمل مع تنظيم "واي بي جي" الإرهابي في شمال سوريا، بحكم علاقات التحالف بين أنقرة وواشنطن.

وأضاف أن فيدان أكد لنظيره بلينكن أن تركيا ستواصل بكل إصرار عملياتها لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا.

ولفت إلى أن الوزيرين تناولا أيضا آلية فض الاشتباك مع القوات الأمريكية الناشطة في سوريا والعراق، في إطار العمليات التركية المستمرة بالمنطقة.

وفيما يخص موضوع إسقاط مسيرة تركية، أشار البيان إلى أن فيدان وبلينكن اتفقا "على تطبيق آلية فض الاشتباك بصورة فعالة بحيث لا تشكل عائقا أمام كفاحنا ضد الإرهاب".

كما تناول الوزيران ملف توسعة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بحسب البيان.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن إسقاط مسيرة تركية في شمال سوريا "حادثة محزنة"، مضيفة أن "المسيرة دخلت منطقة عمليات محددة معلنة من قبل الولايات المتحدة".

وأضافت أن "القادة قدروا أن اقتراب المسيرة من القوات الأمريكية بأكثر من نصف كيلومتر يشكل تهديدا محتملا، ومقاتلات إف-16 الأمريكية أسقطت المسيرة كدفاع مشروع عن النفس".