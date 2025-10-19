العقوبات الأميركية تكلف كوبا 15 ألف دولار في الدقيقة الواحدة

شفق نيوز- باريس

ذكر الباحث الفرنسي سليم لمراني، يوم الأحد، أن العقوبات الأميركية تكلف كوبا 15 ألف دولار في الدقيقة، مؤكدا أن طريق الخلاص لهافانا يمر عبر تعزيز علاقاتها مع القوى الكبرى الأخرى مثل روسيا والصين.

وقبل 65 عاما في تشرين الأول/أكتوبر 1960، فرضت الولايات المتحدة حظرا تجاريا على كوبا، ثم قطعت العلاقات الدبلوماسية معها في كانون الثاني/يناير 1961.

وفي عام 1962، شددت واشنطن العقوبات، و حظرت جميع أشكال التجارة تقريبا مع الجزيرة، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الكوبي.

وقال لمراني، وهو خبير في العلاقات الكوبية الأميركية، في حديث لوكالة "نوفوستي": "العقوبات الاقتصادية عفا عليها الزمن، وهي قاسية وغير قانونية، إنها تمثل العقبة الرئيسية أمام تنمية البلاد، إذ تؤثر على جميع شرائح الشعب الكوبي، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا".

وأوضح الخبير، أن "التكلفة السنوية لهذا الحصار الاقتصادي، الذي يدينه المجتمع الدولي بالإجماع منذ عام 1992، تبلغ 7.5 مليارات دولار، ما يعادل 20 مليون دولار يوميا، أو 15 ألف دولار في الدقيقة.

ووفقا لامراني، "فقد تمكنت كوبا على الرغم من العقوبات والصعوبات اليومية، من بناء مجتمع يتيح لجميع أفراده الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة".

ويضاهي مؤشر التنمية البشرية في كوبا مؤشر أكثر الدول تقدما، ومتوسط ​​العمر المتوقع فيها أعلى منه في الولايات المتحدة، ومعدل وفيات الرضع هو الأدنى في الأميركيتين، من كندا إلى الأرجنتين.

ورغم العديد من العقبات، تقدم كوبا المساعدة لدول العالم الثالث المحتاجة، لا سيما من خلال التعاون الطبي.

وشدد لامراني على أن "كوبا ستواجه عداء مستمرا من الولايات المتحدة، بغض النظر عمن يتولى السلطة في البيت الأبيض"، وقال: "لقد شهدنا هذا مؤخرا مع إدارة جو بايدن، التي لم تفعل شيئا يذكر لإلغاء الإجراءات القسرية الـ 243 التي فرضها الرئيس دونالد ترمب خلال ولايته الأولى".

يعتقد لامراني أن "خلاص كوبا يكمن في تعزيز علاقاتها مع القوى الكبرى الأخرى التي تدعو إلى عالم متعدد الأقطاب، مثل روسيا والصين.