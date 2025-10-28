العقوبات الغربية تربك مشتريات الهند من الخام الروسي

شفق نيوز- موسكو

أوقفت شركات تكرير هندية مؤقتاً، يوم الثلاثاء، تقديم طلبيات جديدة لشراء النفط الروسي، بعد الإعلان عن حزمة العقوبات الغربية الأخيرة، في انتظار توضيحات رسمية من الحكومة والموردين بشأن آلية التعامل مع القيود الجديدة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر لها، أن "شركات تكرير هندية لم تتقدم بطلبيات جديدة لشراء نفط من روسيا منذ الإعلان عن عقوبات غربية وذلك انتظارا للحصول على توضيح من الحكومة والموردين"، مبينة أن "بعض شركات التكرير تلجأ إلى الأسواق الفورية لتلبية احتياجاتها من الخام".

وأوضحت أن "شركة النفط الهندية التي تديرها الدولة إنديان أويل طرحت مناقصة لشراء كمية من الخام، بينما عززت مجموعة ريلاينس إندستريز مشترياتها من الأسواق الفورية".