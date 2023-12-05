"العقل المدبر لطوفان الأقصى".. فرنسا تفرض عقوبات "اقتصادية" على يحيى السنوار

شفق نيوز/ أصدرت فرنسا مرسوما يقضي بتجميد أصول زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، الذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر على أراضيها، لمدة ستة أشهر بحسب مرسوم، نشر الثلاثاء، في الجريدة الرسمية.

وينص المرسوم الصادر في 30 نوفمبر والذي يدخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، على أن "الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو التي يتحكم فيها السيد يحيى السنوار (...) تخضع لتجميد أصول".

وتعذر الاتصال على الفور بوزارة الاقتصاد والمال لتحديد قيمة تلك الأصول.

وفي نوفمبر، دعت سكرتيرة الدولة الفرنسية المكلفة بشؤون أوروبا، لورانس بون إلى فرض عقوبات أوروبية تستهدف كبار مسؤولي حماس، خصوصا عقوبات مالية قد تأخذ شكل تجميد للأصول.

وفي مرسوم مماثل مؤرخ في 13 نوفمبر، أعلنت باريس أنها ستجمد لمدة ستة أشهر أصول، محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس والمدرج على القائمة الأميركية لـ"الإرهابيين الدوليين" المطلوبين، منذ العام 2015.

من جهتها، فرضت لندن أيضا عقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر، على ستة أفراد هم أربعة من قادة حماس واثنان متّهمَان بتمويل الحركة، بينهم محمد الضيف، ويحيى السنوار.