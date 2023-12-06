العفو الدولية: معتقلون يتعرضون لـ"اغتصاب وعنف جنسي" في إيران

شفق نيوز/ كشفت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء، عن قيام عناصر في قوات الأمن الإيرانية بحالات اغتصاب وأشكال أخرى من أعمال العنف الجنسي في حق نساء ورجال اعتقلوا خلال قمع تظاهرات اندلعت في أنحاء البلاد كافة العام الماضي.

واندلعت الاحتجاجات في إيران في سبتمبر/أيلول 2022 عقب وفاة الشابة، مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته عبر "موقعها الرسمي"، أنها وثقت 45 من حالات الاغتصاب الفردي والجماعي أو العنف الجنسي بحق متظاهرين، في أكثر من نصف المحافظات الإيرانية.

وعبرت المنظمة عن مخاوف من أن تكون تلك الانتهاكات الموثقة جزءا من "نمط أوسع نطاقا".

وفي التقرير، قالت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، إن "بحوثنا تكشف كيفية استخدام عناصر المخابرات والأمن في إيران للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي لتعذيب المحتجين – بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا – ومعاقبتهم، وإلحاق أذى بدني ونفسي طويل الأمد بهم".

وأكدت المنظمة ومقرها في لندن، اطلاع السلطات الإيرانية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على تقريرها "لكن حتى الآن لم تتلق أي رد".