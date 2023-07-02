العفو الدولية تطالب الإمارات بالإفراج عن معارضين سجنوا "ظلماً بمحاكمة جائرة"

شفق نيوز/ طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق سراح رموز المجتمع المدني المحكومين "ظلما" في محاكمة جماعية "جائرة"، قبيل مؤتمر المناخ "كوب 28".

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، هبة مرايف، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "مرّ عقد من الزمن على إصدار السلطات الإماراتية أحكاماً بالسجن لمدد طويلة بحق 60 فرداً من المجتمع المدني الإماراتي في محاكمة جماعية جائرة عُرفت باسم قضية (الإمارات- 94)".

وأضافت "على الرغم من أننا في منتصف العام الذي كانت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة في دائرة الضوء الدولية من خلال استضافتها المرتقبة لأهم مؤتمر سنوي لتغير المناخ، (كوب 28)، إلا أن حكومتها لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ60 الذين سجنتهم ظلماً في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتمّوا مدة عقوبتهم".

وأشارت إلى أن "الحكومات التي قد تؤثر على دولة الإمارات التزمت الصمت المخيب للآمال حول ضرورة الإفراج فوراً عن هؤلاء السجناء. لن يؤدي (كوب 28) إلى التحرك الطموح الذي ننشده لتفادي انهيار مناخي، إذا عُقد في دولة مضيفة لديها قوانين تقيّد حرية تعبير المشاركين بالإضافة إلى سجلّ حافل بخنق المجتمع المدني".

واعتبرت مرايف أن "المحاكمة الجماعية لعام 2013 –وما نتج عنها من سجن أعداد من منتقدي الدولة، 24 منهم من سجناء الرأي– قد تركت وصمة عار في سجل الإمارات لحقوق الإنسان لأكثر من عقد من الزمن".

وأكدت "إذا أرادت الحكومات في جميع أنحاء العالم ضمان عدم تشويه (كوب 28) بسبب القمع والنجاح في تقديم إجراءات مناخية عاجلة وفعالة، فيجب عليها التحرك الآن من خلال الضغط على الحكومة الإماراتية للإفراج العاجل عن هؤلاء السجناء".

وفي آذار/ مارس 2012، شنت السلطات الإماراتية موجة من الاعتقالات والمحاكمات، أسفرت في نهايتها عن محاكمة 94 مواطناً إماراتياً في محاكمة جماعية انتهت في 2 تموز/ يوليو 2013.

ووجهت إلى المتهمين تهماً تتعلق بصلاتهم بجمعية الإصلاح، وهي منظمة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، لأنها، على حد تعبير لائحة الاتهام، سعت إلى تغيير "نظام الحكم" في البلاد.

ومن بين 69 شخصاً أدينوا، ما يزال 60 في السجن، بمن فيهم 51 أتموا محكوميتهم، ومع ذلك ما زالوا رهن الاحتجاز بذريعة "المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف".

وقد أصدرت 52 منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، عريضة تدعو الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري عنهم وعن السجناء الآخرين المحتجزين تعسفاً.

وسيعقد "كوب 28"، وهو المؤتمر الـ28 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دبي من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

ويجمع المؤتمر 198 طرفاً لاعتماد تدابير للتصدي للتهديد العالمي الذي يشكله تغير المناخ.