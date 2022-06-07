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العفو الدولية: العراق بالمرتبة 5 عربياً في عدد حالات الإعدام

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-07T15:09:07+0000
العفو الدولية: العراق بالمرتبة 5 عربياً في عدد حالات الإعدام

شفق نيوز/ نشرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي عن حالات الإعدام حول العالم، مشيرة إلى أن مصر والسعودية تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في عام 2021، فيما احتل العراق المرتبة الخامسة عربياً.

وذكر التقرير أن "عدد أحكام الإعدام المنفذة في عام 2021 بلغت 579 في 18 دولة، بزيادة قدرها 20% عن الإجمالي المسجل لعام 2020 التي سجلت حينها 483 حالة إعدام".

وحسب التقرير: "احتلت مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية لتطبيق أكبر عدد من أحكام الإعدام بما لا يقل عن 83 حالة إعدام ثم السعودية بـ65 حالة إعدام".

وتابع: "حلت سوريا في المرتبة الثالثة بما لا يقل عن 24 حالة، بعدها الصومال رابعاً بأكثر من 21، ثم العراق خامساً أكثر من 17، فاليمن سادساً بأكثر من 14، وعُمان سابعاً بما لا يقل عن حالة واحدة، ولم يستطع التقرير تحديد العدد تماما"، مشيراً إلى أن "الإمارات حلت أخيراً، بما قد يزيد عن حالة إعدام واحدة".

وشدد التقرير، على أن "دول عدة استخدمت العام الماضي الإعدام كأداة قمع ضد الأقليات والمتظاهرين".

 

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