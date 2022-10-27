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العراق يؤيد دعوة بوتين لتغيير هيكل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-27T19:31:39+0000
العراق يؤيد دعوة بوتين لتغيير هيكل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي

شفق نيوز/ صرح المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، بأن العراق يدعم دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التفكير في تغيير هيكل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وقال بحر العلوم، على هامش المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "يتم بذل جهود كبيرة لإصلاح الأمم المتحدة. نحن ندعم أي إصلاح للأمم المتحدة ومجلس الأمن. اللجنة الدولية للأمم المتحدة تعمل في هذا الاتجاه".

ويوم الخميس، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتدى "فالداي" الدولي، إلى التفكير في الكيفية التي سيعكس بها الهيكل المتجدد للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تنوع مناطق العالم. وشدد الزعيم الروسي على أن "المزيد" سيعتمد على مناطق مثل آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في عالم الغد أكثر مما هو اليوم بشكل عام.

RT

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