سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يواصل التصدر "عربياً" بإصابات ووفيات كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-10T07:54:46+0000
العراق يواصل التصدر "عربياً" بإصابات ووفيات كورونا

شفق نيوز/ أظهر أحدث إحصاء نشرته وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن أكثر من 174.3 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا حول العالم، وتجاوز إجمالي الوفيات 3 ملايين و901422 حالة.

فيما واصل العراق تصدره الدول العربية الاكثر اعداداً باصابات ووفيات الفيروس منذ انتشاره.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر سنة 2019.

 

وتضمنت قائمة أكثر الدول العربية تضرراً من حيث عدد الإصابات والوفيات:

 

- العراق: 16614 حالة وفاة  ومليون و237856 إصابة.

 

- الأردن: 9549 حالة وفاة، و741101 إصابة.

 

- الإمارات: 1710 حالات وفاة و589423 إصابة.

 

- لبنان: 7780 حالة وفاة و541940 إصابة.

 

- المغرب: 9190 حالة وفاة و522389 إصابة

 

- السعودية: 7503 حالة وفاة و461242 إصابة.

 

 

أما عالمياً فكانت قائمة الدول العشر الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات هي:

 

- الولايات المتحدة:  598198 حالة وفاة و33 مليون و553631 إصابة.

 

- الهند: 353528 حالة وفاة و 29 مليونا و89069 إصابة.

 

- البرازيل: 476792 حالة وفاة و17 مليونا و37129 إصابة.

 

- فرنسا: 110202 حالة وفاة و5 ملايين و725492 إصابة.

 

-تركيا: 48428 حالة وفاة، و5 ملايين و306690 إصابة.

 

- روسيا:  124 ألف حالة وفاة و5 ملايين و 156250 إصابة.

 

- بريطانيا: 127860 حالية وفاة  و4 ملايين و535754 إصابة.

 

- إيطاليا: 126767 حالة وفاة ، و4 ملايين و237790 إصابة.

 

- الأرجنتين: 82668 حالة وفاة  و4 ملايين و8771 إصابة.

 

- إسبانيا: 80332 حالة وفاة  و3 ملايين و715454 إصابة.

 

 

related

أكثر من مليون و620 ألف وفاة ونحو 73 مليون إصابة بكورونا العالم

Date: 2020-12-15 05:37:04
أكثر من مليون و620 ألف وفاة ونحو 73 مليون إصابة بكورونا العالم

قائمة بأكثر عشر دول تضرراً من وباء كورونا

Date: 2021-05-28 05:50:52
قائمة بأكثر عشر دول تضرراً من وباء كورونا

في حالة أولى من نوعها.. وفاة امرأة جراء إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-10-13 05:29:45
في حالة أولى من نوعها.. وفاة امرأة جراء إصابة جديدة بكورونا

1.1 مليون وفاة و39 مليون إصابة بكورونا العالم

Date: 2020-10-16 07:32:08
1.1 مليون وفاة و39 مليون إصابة بكورونا العالم