العراق يعلن تضامنه مع ميانمار في "المحنة العصيبة"

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، عن تضامنها مع ميانمار جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، متسبباً في خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وذكرت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تعرب عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية اتحاد ميانمار جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، وما تبعه من هزات ارتدادية أثرت على أجزاء من تايلاند وفيتنام، متسبباً في خسائر بشرية ومادية جسيمة".

وأضاف البيان، "وإذ تعبر جمهورية العراق عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا والمصابين، فإنها تؤكد وقوفها التام إلى جانب الدول الصديقة في هذه المحنة العصيبة، مشددة على أهمية التعاون والتضامن الإنساني لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية".

وتابع، "كما تثمن الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الإنقاذ والطواقم الطبية والعاملون في المجال الإنساني في سبيل تقديم الدعم والإغاثة للمتضررين".

وبحسب أحدث إحصائية نشرت اليوم الأحد، فقد ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار الذي ضرب البلاد، الجمعة الماضي، إلى 1700 قتيل، وإصابة 3400 شخص وفقدان 300 آخرين.