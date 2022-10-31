العراق يعزي الهند بحادثة الجسر 

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجيَّة العراقية، اليوم الاثنين، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جُمْهُوريَّة الهند "الصديقة" إثر ضحايا إنهيار جسر معلَّق في نهر ماتشو بولاية جوجارات غرب الهند، أسفر عن وفاةِ عددٍ من المواطنين وإصابة آخرين.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة وورد الى وكالة شفق نيوز، موضحاً أن وزارة الخارجية تبعث في هذا المُصاب أحرَّ التعازي إلى جُمْهُوريَّة الهند حكومةً وشعباً، سائلين الله تعالى الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".

وارتفعت حصيلة قتلى حادث انهيار جسر معلق أعلى نهر بولاية غوجارات غربي الهند، أمس الأحد، إلى 132 على الأقل، في واحد من أسوأ الحوادث التي شهدتها البلاد في العقد الماضي.