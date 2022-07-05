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العراق يسلم الكويت "سيفاً أميرياً" ومئات الصناديق بمقتنيات تعود لحقبة الاجتياح

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-05T07:15:22+0000
العراق يسلم الكويت "سيفاً أميرياً" ومئات الصناديق بمقتنيات تعود لحقبة الاجتياح

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسملها 738 صندوقا في شحنة جديدة من المحفوظات والممتلكات تعود لاجتياح الكويت سنة 1990.

وقالت في بيان، إنها استلمت تلك الصناديق التي تحوي مواد إعلامية تابعة لوزراة الإعلام الكويتية، بالإضافة إلى سيف أميري يعود إلى حقبة أمير البلاد الأسبق أحمد الجابر الصباح، ونسختين تاريخيتين من القرآن، إضافة إلى ممتلكات أخرى تعود ملكيتها لوزارة الإعلام الكويتية.

بينما ذكرت وزارة الخارجية العراقية أن وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية قحطان طه خلف، أكد حرص حكومة بلاده على إنهاء هذا الملف.

وأشار إلى أن الوزارة سعت بالتعاون مع المؤسسات العراقية الأخرى ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إعادة عدد من الممتلكات والمحفوظات الكويتية وفق حملات قامت بها في السنوات السابقة.

ونقلت الخارجية العراقية عن مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني تقديره للجهود العراقية "في مواصلة تسليم المحفوظات العائدة إلى دولة الكويت، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين".

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