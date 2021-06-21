العراق يستمر بتصدر الدول العربية الأكثر أعداداً بوفيات وإصابات كورونا

شفق نيوز/ يستمر العراق بتصدر قائمة الدول العربية الأكثر أعداداً بوفيات وإصابات فيروس كورونا، فيما احتل عالمياً المركز 25 ، وفق آخر إحصاء لوكالة "رويترز".
وأظهر الإحصاء أن أكثر من 178.35 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و19985 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الثاني/ ديسمبر 2019.
وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات
- الولايات المتحدة 601645 33702760
- الهند 386713 29881965
- البرازيل 500800 17883750
- فرنسا 110724 5755496
- تركيا 49122 5361208
- روسيا 288437 5299215
- المملكة المتحدة 127970 4620968
- إيطاليا 127253 4252095
- الأرجنتين 88247 4242763
- كولومبيا 99335 3917348
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16860 1283305
35 - الأردن 9656 745978
41 - الإمارات 1752 610179
42 - لبنان 7819 543371
43- المغرب 9237 526363
44 - السعودية 7663 473112
جدير بالذكر أن إحصاء "رويترز" يعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.