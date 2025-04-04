العراق يدين قصف مركز إيواء في غزة ويطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية

شفق نيوز/ دانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، الهجوم الذي شنته إسرائيل على تجمع للفلسطينيين، في مركز إيواء بحي التفاح شرقي غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نعرب عن إدانة جمهورية العراق واستنكارها الشديدين للعدوان الذي شنته قوات الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يتجمعون في مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم، الواقعة في حي التفاح شرق مدينة غزة".

وتابعت الوزارة: "ندين بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال بتدمير مستودع للمستلزمات الطبية والإغاثية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية كافة".

وجددت وزارة الخارجية، "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء أمس الخميس، بتجدد القصف الصهيوني على مدرستين تؤويان نازحين شرقي مدينة غزة، وتدميرهما بشكل كامل.

وكانت الطائرات الصهيونية قد شنت غارات على مدرستي "دار الأرقم" و"فهد الصباح" الواقعتين في حي التفاح شرق مدينة غزة، متسببة باستشهاد وإصابة أكثر من 130 نازحا.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن "طيران الاحتلال دمر المدرستين بعد إخلائهما من النازحين بالقوة وتحت تهديد الغارات الجوية الأولى، بغارة ثانية".

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، استشهد أكثر من 29 شخصا وإصابة العشرات إثر قصف صهيوني استهدف مدرسة "دار الأرقم" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.