العراق يخصص مدرسة لإقامة رعاياه ممن دمرت منازلهم في عنتاب التركية

شفق نيوز/ أعلنت سفارة العراق لدى أنقرة، يوم الثلاثاء، عن تخصيص مدرسة لإقامة المواطنين العراقيين ممن دمرت منازلهم نتيجة الزلزال في عنتاب التركية.

وقالت السفارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "نود إعلام أبناء الجالية العراقية المقيمة في محافظة غازي عنتاب والمحافظات القريبة منها الذين دمرت منازلهم إثر الهزات الأرضية التي حدثت يوم أمس، بالتوجه إلى مدرسة دار السلام الأهلية العراقية، الواقعة في منطقة بيش يوز أقلر، قرب شلال بارك، والتي تعتبر المركز الخاص لإيواء أبناء الجالية العراقية".

وأضافت أن "السفارة خاطبت خلية الأزمة التي تشكلت بأمر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تزويد العوائل المتواجدة في المدرسة بالمساعدات والمؤن الغذائية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة نتيجة زلزال أمس لثلاثة أشهر، فيما أشار إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 3549 والمصابين إلى 22168.