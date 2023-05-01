العراق: يجب إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية

شفق نيوز/ شددت الحكومة العراقية، يوم الأحد، ضرورة اعادة سوريّا لمقعدها في الجامعة العربية وفق "حل سياسي".

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل إلى ⁧ عمّان⁩، للمُشارَكة في الإجتماع الوزاريّ الذي يستضيفه ⁧ الأردن⁩ لوزراء خارجيَّة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، والمملكة العربيَّة السعوديَّة، وجُمْهُوريَّة العراق، وجُمْهُوريَّة مصر العربيَّة، والجُمْهُوريَّة العربيَّة السوريَّة.

واضاف أن العراق يجدد موقفه الثابت من أعادة سوريّا لمقعدها في الجامعة العربيَّة وفق حلٍّ سياسيّ يعزز أمنها وأستقرارها.

يستضيف الأردن، اليوم الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.