العراق يتعهد بـ25 مليون دولار لوكالة "الأونروا"

شفق نيوز/ تعهد كل من العراق وقطر، يوم الأربعاء، بتقديم 50 مليون دولار، لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمساعدتها في تلبية احتياجات الطوارئ في قطاع غزة.

وأعلن وزير خارجية العراقي فؤاد حسين، أن بغداد قررت دعم الوكالة بمبلغ 25 مليون دولار، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.

كما أعلنت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، تقديم 25 مليون دولار إضافية لوكالة "الأونروا" لمساعدتها في تلبية احتياجات الطوارئ.

وكان المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني قد أعلن في وقت سابق ألّا قدرة للوكالة على استيعاب الصدمات المالية خاصة في ظل احتدام الحرب في قطاع غزة.

وحذرت الوكالة الأممية، من مجاعة في شمال قطاع غزة، في ظل نفاد المواد الغذائية والماء الصالح للشراب ومنع إسرائيل وصول المساعدات.

وكانت إسرائيل اتهمت الأونروا بأنها "مخترقة بالكامل من قبل حماس" وبأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفا متورطون في الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر.

وردا على هذه الاتهامات، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.