العراق وإيران يستكملان التحقيقات الأولية حول متهمين بإغتيال المهندس وسليماني

شفق نيوز/ أعلنت السلطة القضائية في إيران، يوم الثلاثاء، أنها والقضاء العراقي استكمالا التحقيقات الأولية حول متهمين في قضية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس"، وقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورفاقهما بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في مطلع العام 2020.

واصدرت اللجنة القضائية المشتركة الإيرانية العراقية، بيانا اثر عقد اجتماعها الرابع في طهران، أكدت فيه على ضرورة عدم ترك مرتكبي جريمة اغتيال "قادة النصر" دون عقاب.

وأفاد مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الانسان في ايران ، كاظم غريب آبادي، بانتهاء أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للتحقيق القضائي بين ايران والعراق فيما يخص الاغتيال.

وكان الاجتماع قد بدأ أعماله منذ يوم امس الاثنين في طهران، وفقا لما أفادته وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية.

وأردف غريب آبادي، ان هذه الجولة من المحادثات شهدت تبادلا لقسم آخر من الوثائق والتقارير المعدة المترجمة والمتعلقة بهذه العملية الارهابية، بين الجانبين، وقد تقرر ان يستند إليها الجانبان في متابعاتهما القضائية.

واضاف المسؤول الايراني، ان عملية التحقيق الأولي حول بعض متهمي هذا الملف قد استكملت ، مؤكدا عزم الجانبين على اتخاذ قرارات قضائية.

وزاد قائلا: لقد قررت اللجنة المشتركة تبادل الوثائق والمعلومات التكميلية فيما يخص الملفات القضائية بين الجانبين ، كما تقرر استكمال عملية التحقيق وأصدار قرارات قضائية فيما يخص الملفات المطروحة في هذه العملية.