العراق و"الإسكوا" ينظمان اجتماعاً عربياً تحضيرياً لمؤتمري المياه والعواصف الرملية

شفق نيوز– نيويورك

نظّمت الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، يوم الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً عربياً رفيع المستوى استعداداً لمؤتمري المياه والعواصف الرملية في المنظمة الأممية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد ترأس الاجتماع الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، عباس كاظم عبيد.

وفي كلمته، شدد مندوب العراق على أهمية توحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، لا سيما في مجالي المياه والعواصف الرملية، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من أراضي المنطقة تُصنف بأنها شديدة الجفاف، وأن ثلاث عشرة دولة عربية تعاني من شح مائي حاد، في وقت تسهم فيه النشاطات البشرية في نحو ثلث العواصف الرملية والترابية.

وأشار البيان، إلى أن ممثلي الدول العربية عبّروا عن شكرهم للعراق على هذه المبادرة، مثمّنين جهود بعثته الدائمة في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات البيئية والتنموية المتزايدة.

وحضر الاجتماع الأمينة التنفيذية لـ"الإسكوا"، رولا دشتي، ومساعد وزير خارجية دولة الإمارات، عبد الله بلالة، بصفته الرئيس المشارك لمؤتمر المياه، إلى جانب ممثلي الدول العربية وسفير جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة.