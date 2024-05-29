العراق ولبنان ومصر والأردن يتفقون على البدء بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم

شفق نيوز/ صرّح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، بأن بلاده تواصلت مع كل من العراق ومصر والأردن من اجل اعادة النازحين السوريين الى بلادهم من خلال توفير مناطق آمنة لهم داخل سوريا.

وتطرق ميقاتي خلال جلسة وزارية انعقدت أمس الثلاثاء الى "المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي انعقد أول أمس الأثنين في بروكسل، وقال إن "لبنان قدّم (عبر وزير خارجيته) للمرة الاولى عرضا لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان، وهذه الخطة تبنتها الحكومة ودعمها المجلس النيابي بالتوصيات التي اصدرها، وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والاجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة".

وأضاف ميقاتي، "في خلال المحادثات اكد وزير الخارجية اللبناني، الذي كنت على تواصل دائم معه، طلب لبنان البدء بخطة التعافي المبكر في سوريا وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية وايجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء بالعودة".

وتابع ميقاتي القول، إن وزير الخارجية اللبناني "أجرى اتصالات مع الوزراء العرب الذين تستضيف بلادهم نازحين سوريين وهم الاردن والعراق ومصر وسوريا وتم الاتفاق على خطة موحّدة للاتصال بالجانب السوري ودعم التعافي المبكر في سوريا. وخلال المؤتمر اكد لبنان ضرورة ان يكون الدعم والمساعدات لتشجيع السوريين على العودة الى بلادهم".