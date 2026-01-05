العراق وفنزويلا.. وزير الحرب الأميركي يقارن بين التدخلين

شفق نيوز- واشنطن

اعتبر وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، يوم الاثنين، أن تدخل بلاده في فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو كان "على النقيض تماماً" من غزو العراق.

وأوضح الوزير لبرنامج "سي. بي. إس إيفنينج نيوز"، الذي تبثه شبكة "سي. بي. إس نيوز" الأميركية: "لقد أمضينا عقوداً وعقوداً واشترينا بالدماء ولم نحصل على أي شيء اقتصادياً في المقابل، لذلك جاء الرئيس ترمب وقلب الطاولة".

وأضاف أنه من خلال العمل الاستراتيجي، يمكن للولايات المتحدة ضمان حصولها على "ثروات وموارد إضافية مما يمكن أي بلد من إطلاق العنان لذلك، دون الحاجة إلى إراقة دماء الأميركيين".

وتابع: "أعني أنها كانت خطوة جريئة ومتهورة، لكنها كانت مدروسة جيداً، لقد كانت محكمة التخطيط، كان لدى جيشنا الوقت الكافي للإعداد لها وتوفير الموارد، ثم قام ترمب بتلك الخطوة الجريئة ومن خلالها، قلبنا هذا الوضع رأساً على عقب وسيستفيد الأميركيون من ذلك".

وقال للشبكة إن واشنطن يمكنها الآن مساعدة شعبي فنزويلا والولايات المتحدة في أعقاب "الغارة الأكثر تعقيداً والأكثر نجاحاً على الإطلاق للعمليات الخاصة المشتركة".

وأردف هيغسيث أن "فنزويلا لديها تاريخ طويل كدولة غنية ومزدهرة. لكن القيادة المروعة سرقتها من شعبها".

وأشار أيضاً إلى أنه سيتم إجراء إصلاح شامل لقطاع النفط غير الفعال في فنزويلا، قائلاً: "كانت مستودعات النفط هذه تعمل بقدرة 20% وهذا سوف يتغير".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة سوف "تدير" فنزويلا حتى يتم ضمان "انتقال آمن وسليم وحكيم" للسلطة، مضيفاً أنه سيتم استغلال احتياطيات النفط الهائلة في البلاد.

وأضاف ترمب: "سنقوم بإدخال شركات النفط الأميركية الكبيرة للغاية - الأكبر في أي مكان في العالم - وإنفاق مليارات الدولارات وإصلاح البنية التحتية المعطلة بشدة والبدء في جني الأموال للبلاد".

وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات على أهداف في فنزويلا في وقت مبكر من أمس الأول السبت، وألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وأخرجته من البلاد مع زوجته.

ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في نيويورك بتهم تتعلق بالمخدرات.

وذكر ترمب أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.