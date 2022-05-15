العراق وتركيا يطلبان زيادة إمدادات الغاز الإيراني

شفق نيوز/ أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز، يوم الأحد، ان العراق وتركيا طلبا زيادة امدادات الغاز الايراني للبلدين.

وقال مدير عام الشركة جواد أوجي، في تصريح لوسائل اعلام ايرانية، إن المباحثات جارية لتمديد عقد تصدير الغاز إلى العراق وتركيا بعد أن قدم البلدين طلب زيادة واردات الغاز من إيران.

وأضاف "بالنظر إلى الامكانات الموجودة، سنبذل قصارى جهدنا لزيادة كمية الصادرات".

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وفي وقت سابق أعلن وزير الكهرباء عادل كريم، أن العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني بين 5- 10 سنوات، فيما أكد اتفاق الوزارة مع الجانب الإيراني على تزويد البلاد بـ50 مليون متر مكعب يومياً من الغاز.