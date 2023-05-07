العراق وتركيا وجهة الإيرانيين الأولى للسياحة خلال نوروز

شفق نيوز / أعلنت إيران، يوم الأحد، عن سفر أكثر من مليون إيراني إلى الخارج للسياحة والاحتفال بعيد نوروز، وذلك وفقًا لمعلومات خاصة بسجلات السفر الأجنبية في البلاد.

وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، غادر خلال احتفالات النوروز 350 ألف مواطن إيراني جواً و870 ألفاً عبر الطرق البرية".

ونقلت الوكالة الإيرانية، عن رئيس مجلس إدارة مكاتب خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية، حرمت الله رفيعي، قوله إن "معظم الرحلات البرية والجوية خلال تلك الفترة، كانت إلى وجهتين وهما العراق وتركيا".

ووفقًا للتقرير الذي نشره مركز تنسيق خدمات السفر في أبريل/نيسان الماضي، انخفضت الرحلات الخارجية بنسبة 3.5٪ حتى ذلك التاريخ، وتعتقد وكالات ومشغلي الجولات السياحية أن ارتفاع أسعار الصرف وتذاكر الطيران الأجنبية كان أحد أسباب انخفاض هذه الرحلات.