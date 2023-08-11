العراق ليس من بينها .. تعرف على أقوى الأساطيل البحرية في العالم

شفق نيوز/ كشف تقرير أصدره الدليل العالمي للسفن الحربي العسكرية الحديثة عن أقوى الأساطيل في العالم، اليوم الجمعة، والذي شمل 36 دولة، حيث حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على أقوى أسطول عسكري في العالم، كما تصدرت القائمة دول من المنطقة، مثل مصر وتركيا وإيران والجزائر.

وبحسب ما ذكره موقع Business Insider الأمريكي، فقد شمل التقرير الدول العربية والإسلامية، وأظهر مكانتها بين الدول.

وبيّن التقرير أن مصر تمتلك أقوى أسطول عسكري بحري عربياً، تلته الجزائر، كما كان لدول أخرى في المنطقة مثل إيران وتركيا.

واعتمد التقييم على عدد السفن الحربية والغواصات إلى جانب عوامل، مثل عُمر الأسطول ودعمه اللوجستي وقدراته الهجومية والدفاعية.

كما اعتمد التقييم أيضاً على توازن كل قوة من حيث عدد أنواع الأصول التي تمتلكها، وما إذا كانت تُركِّز أصولها في نطاق واحد. كما شمل المسح معظم السفن، مع استبعاد السفن الصغيرة وسفن المسح والسفن الاحتفالية التاريخية.

ويُميِّز التصنيف أيضاً بين فئات السفن القتالية -إذ أدرج أنواع السفن الحربية والفرقاطات الصغيرة نسبياً، بالإضافة إلى المدمرات والطرادات الأكبر حجماً.

ونركز في هذا التقرير على الدول العربية والإسلامية في الشرق الأوسط، والتي تصدّرت الدليل العالمي لأقوى الأساطيل والسفن الحربية.

تركيا الأقوى في الشرق الأوسط

وكشف الدليل العالمي للسفن الحربية العسكرية الحديثة عن القوة البحرية التي تتمتع بها تركيا، والتي جاءت الأعلى تقييماً ضمن دول الشرق الأوسط، فقد ذكر الدليل أنَّ تركيا لديها 90 وحدة نشطة في أبريل/نيسان، تتألف من حاملة طائرات هليكوبتر واحدة، و12 غواصة، و16 فرقاطة، و10 طرادات، و11 سفينة حربية للألغام والألغام المضادة، و35 سفينة دورية بحرية، و5 سفن هجومية برمائية.

وبرغم أنَّ تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنها لا تمتلك مدمرات أو طرادات.

وتسيطر تركيا على المعبر بين البحرين المتوسط والأسود، وهو مضيق بحري حيوي.

وقال الدليل العالمي إنَّ متوسط عمر عتادها يُقدَّر بـ18.8 سنة، بينما توازن قوتها "متوسط".

مصر الأقوى بحرياً في إفريقيا

أما الدولة التي حلّت ثانية في المنطقة، فكانت مصر، فقد ذكر الدليل العالمي للسفن الحربية أنَّ البحرية المصرية هي أكبر قوة من نوعها في منطقة إفريقيا.

ووُجِد أنَّ البحرية المصرية تُدرِج 107 وحدات نشطة في نوفمبر/تشرين الثاني؛ بواقع 8 غواصات و12 فرقاطة و7 طرادات و18 سفينة حربية للألغام والألغام مضادة و48 سفينة دورية بحرية و12 سفينة هجوم برمائي.

وتمتلك البحرية المصرية أيضاً حاملتي طائرات هليكوبتر، التي يقول عنها الدليل العالمي إنها "القوة الإفريقية/الشرق أوسطية الوحيدة التي لديها حاملات طائرات ضمن قواتها البحرية".

لكن لا تضم البحرية المصرية في قوتها مدمرات ولا طرادات، ولديها سفينة واحدة فقط طور الإنتاج.

وقال الدليل العالمي إنَّ ميزان القوة في مصر كان "متوسط"، مع متوسط عمر عتاد يبلغ 27.5 سنة.

الجزائر الثانية عربياً

وتلت مصر عربياً الجزائر، فقد حصلت الجزائر على الترتيب رقم 15 في التصنيف العالمي، وقال الدليل إنَّ البحرية الجزائرية كانت لديها 96 وحدة نشطة في يونيو/حزيران.

وتوزعت هذه الوحدات على النحو الآتي: 6 غواصات و8 فرقاطات و11 طراداً و3 سفن حربية للألغام والألغام المضادة، و65 سفينة حراسة بحرية، و3 سفن هجوم برمائي.

لكن لا تضم البحرية الجزائرية حاملات طائرات أو طرادات أو مدمرات.

وقيّم الدليل العالمي توازن قوتها البحرية عند "مقبول" ومتوسط عمر عتادها كان 16 عاماً.

كما وضع الدليل حساب القيمة الحقيقية للبحرية الجزائرية عند 61.5.

إيران

كما منح الدليل العالمي إيران رقم 19 عالمياً، وكشف عن امتلاكها لـ66 وحدة نشطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توزعت على النحو الآتي:

25 غواصة و7 فرقاطات و3 طرادات و12 سفينة دورية بحرية و10 سفن هجوم برمائي.

ومع ذلك، لا تمتلك القوات البحرية الإيرانية حاملات طائرات ولا سفن حربية مدمرة أو سفن حربية طراد ضمن أسطولها.

وذكر الدليل العالمي أنَّ توازن القوة البحرية الإيرانية كان "مقبولاً" ومتوسط عمر عتادها يبلغ 32.6 عاماً.

وفيما يلي ترتيب 25 دولة ذكرها التقرير من الأقوى إلى الأضعف: "الولايات المتحدة، الصين، روسيا، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند، فرنسا، المملكة المتحدة، تركيا، إيطاليا، تايوان، مصر، كوريا الشمالية، الجزائر، بنغلاديش، إسبانيا، ألمانيا، إيران، أستراليا، تايلاند، اليونان، كندا، سنغافورة والبرازيل".