العراق في مقدمة الدول العربية.. الخارجية الأميركية تحذر من السفر إلى 19 دولة

شفق نيوز/ جددت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، تحذيرها من السفر إلى 19 دولة، بينها ست دول عربية يتقدمها العراق.

ونشرت الخارجية الأميركية على حسابها في منصة "أكس" واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تذكيراً بقائمة الدول التي تحذر المواطنين الأميركيين من السفر إليها، وتصنفها ضمن المستوى الرابع.

وتضم القائمة 19 دولة بينها 6 دول عربية هي، العراق، والسودان، وسوريا، واليمن، وليبيا، والصومال.

وتصدر الولايات المتحدة تحذيرات السفر على 4 مستويات، والرابع هو الأعلى خطورة بسبب وجود مخاطر تهدد الحياة.

كما تضم القائمة أيضاً أفغانستان، وبيلاروس، وبوركينا فاسو، وبورما (ماينمار)، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهايتي، وإيران، ومالي، وكوريا الشمالية، وروسيا، وجنوب السودان، وأوكرانيا، وفنزويلا.

ويأتي نشر الخارجية الأميركية لهذا التذكير بالتزامن مع موسم العطلة الصيفية التي يزيد فيها الإقبال على السفر الخارجي.