العراق في المقدمة.. تركيا تكشف إحصائيات السياحة العلاجية للعام الماضي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة التركية، يوم الثلاثاء، عن استقبال البلاد لأكثر من 1.5 مليون مريض أجنبي في العام 2024، محققة إيرادات بلغت ثلاثة مليارات دولار، فيما بينت أن العراق من بين أكثر الدول إرسالاً للمرضى.

وخلال العام الحالي، تستهدف تركيا تقديم خدمات السياحة العلاجية لنحو مليوني مريض أجنبي، حسب ما أكد تقرير نشرته وكالة "الأناضول"، فضلاً عن هدفها لتحقيق إيرادات تصل إلى 20 مليار دولار من السياحة العلاجية بحلول 2028.

وبحسب الوكالة، فتعد ألمانيا، والمملكة المتحدة، وروسيا، والعراق، وأذربيجان، ودول الشرق الأوسط من أبرز الدول التي ترسل مرضى إلى تركيا.

وعلى صعيد التخصصات الأكثر طلباً في السياحة العلاجية، تتصدر جراحات التجميل القائمة، تليها علاجات الأسنان، وصحة العيون، والأورام، وزراعة الأعضاء وجراحات السمنة.

وتتصدر تركيا قائمة الدول الرائدة عالمياً في زراعة الشعر، كما أنها من بين أفضل 10 دول في زراعة الأعضاء.