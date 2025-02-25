العراق في المقدمة.. تركيا تكشف إحصائيات السياحة العلاجية للعام الماضي
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة التركية، يوم
الثلاثاء، عن استقبال البلاد لأكثر من 1.5 مليون مريض أجنبي في العام 2024،
محققة إيرادات بلغت ثلاثة مليارات دولار، فيما بينت أن العراق من بين أكثر
الدول إرسالاً للمرضى.
وخلال العام الحالي، تستهدف تركيا تقديم خدمات
السياحة العلاجية لنحو مليوني مريض أجنبي، حسب ما أكد تقرير نشرته وكالة
"الأناضول"، فضلاً عن هدفها لتحقيق إيرادات تصل إلى 20 مليار دولار
من السياحة العلاجية بحلول 2028.
وبحسب الوكالة، فتعد ألمانيا، والمملكة
المتحدة، وروسيا، والعراق، وأذربيجان، ودول الشرق الأوسط من أبرز الدول التي
ترسل مرضى إلى تركيا.
وعلى صعيد التخصصات الأكثر طلباً في السياحة
العلاجية، تتصدر جراحات التجميل القائمة، تليها علاجات الأسنان، وصحة العيون،
والأورام، وزراعة الأعضاء وجراحات السمنة.
وتتصدر تركيا قائمة الدول الرائدة عالمياً في
زراعة الشعر، كما أنها من بين أفضل 10 دول في زراعة الأعضاء.