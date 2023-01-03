العراق ضمن قضاياه.. "الناتو" يعلن عن اجتماع وشيك لوزراء الدفاع

شفق نيوز/ أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم الثلاثاء، أن اجتماع وزراء دفاعه المقرر في 18 كانون الثاني/يناير الحالي، لمناقشة التحديات الدفاعية التي تواجه الحلف، وخاصة فيما يتعلق بالحرب الاوكرانية، سيبحث ايضا مهمة الحلف في العراق وجهود دعم بغداد لتعزيز الاستقرار والقضاء على الإرهاب.

وأوضح الحلف في بيان نشره على موقعه الالكتروني، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن اللجنة العسكرية التي تعتبر اعلى سلطة عسكرية في "الناتو"، ستجتمع في 18-19 يناير/كانون الثاني الحالي في بروكسل، وذلك برئاسة رئيس اللجنة العسكرية الادميرال روب باور، بينما سينضم الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الى اللجنة العسكرية في الجلسة الأولى لطرح اخر الأهداف السياسية ومناقشة التحديات الأمنية التي تواجه الحلف.

وتابع البيان، أن اجتماع اللجنة العسكرية للحلف، سيتيح لرؤساء الدفاع البالغ عددهم 32 الاجتماع ومناقشة القضايا ذات الاهمية الاستراتيجية بالنسبة للحلف.

وذكر البيان أن "اللجنة العسكرية ستناقش مهمة الناتو غير القتالية وبناء القدرات في العراق مع شركائها العملياتيين، السويد وفنلندا وأستراليا"، مضيفا أن رؤساء الدفاع سيبحثون "جهود البعثة المستمرة لمساعدة العراق في تعزيز استقرار اكبر ، وبناء مؤسساته الامنية والدفاعية ، والقضاء على الارهاب".

وبالإجمال، سيبحث وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في الحلف الحرب الجارية في أوكرانيا والقدرات العسكرية للحلف وقدرته على الدفاع أمام جميع التحديات، والعمليات متعددة المجالات، والتحول الرقمي وقابلية التشغيل البيني.

كما ستبحث الاجتماعات، تنفيذ الحلف مفهوم الردع والدفاع في المنطقة الأوروبية الاطلسية.

وبالاضافة الى ذلك، فان الاجتماعات ستتناول جاهزية حلف الناتو واستدامة القوات العسكرية وتطوير القدرات والمخزونات العسكرية والخدمات اللوجستية.