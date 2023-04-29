العراق سابعاً.. معدل هجرة العرب إلى أمريكا في العام 2022

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، عن عدد تأشيرات الدخول الممنوحة لمهاجرين عرب خلال العام الماضي.

ونشرت شبكة "سي. ان. ان" إحصائية الخارجية الأمريكية وقد بلغ إجمالي عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة عالميًا نحو 493 ألفًا وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022.

وتمكن تأشيرات الهجرة المواطنين الأجانب من الهجرة إلى الولايات المتحدة للعيش والعمل دون أي من القيود المرتبطة بالتأشيرات لغير المهاجرين.

وتتيح للمهاجرين الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ويتم منح تأشيرات الهجرة على أساس: العلاقات الأسرية، والعمل، واللجوء أو الاختيار في برنامج الهجرة المتنوعة.

ووفقًا للتقرير، احتلت مصر المرتبة الأولى على المستوى العربي بالحصول على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا، ليصل الإجمالي إلى نحو 5.2 ألف تأشيرة في عام 2022. وجاءت بعدها اليمن ثم المغرب بمجموع 5.2 ألف و4 آلاف على التوالي.

وجاء العراق سابعاً بـ2118 تأشيرة.